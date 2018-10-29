Mustafa Pektemek gollerle döndü

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın Rizespor'u konuk ettiği maçın ilk yarısına Mustafa Pektemek damga vurdu. Tecrübeli forvet iki güzel gole imza attı.

3 YIL SONRA 11'DE BAŞLADI

Şenol Güneş'in ilk kez 11'de şans verdiği Mustafa Pektemek, hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Ligde en son Bilic döneminde, 29 Mayıs 2015'te Gençlerbirliği maçında ilk 11'de şans bulan Pektemek, 3 yıl sonra yeniden 11'e döndü ve gollerini attı.





PEKTEMEK'TEN ÖNCE TOPUK SONRA KAFA GOLÜ

Rizespor maçına hızlı başlayan Beşiktaş, henüz üçüncü dakikada Mustafa Pektemek'in akıl dolu topuk golüyle öne geçti. Attığı golün yanı sıra son derece istekli görüntüsüyle de dikkat çeken Pektemek bu kez 40. dakikada şık bir kafa golüyle skoru 2-0'a getirdi.



