Mustafa Pektemek sezon sonu ayrılıyor

Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarına başlarken, takımdan gidecek isimleri de belirlemeye başladı.
AĞIR SAKATLIKLAR YAŞADI
Sözleşmesi sona erecek oyuncuların birçoğuyla yeniden anlaşmayacak olan siyah-beyazlılar, Mustafa Pektemek'i de serbest bırakacak.
Beşiktaş'a 2011 yılında Gençlerbirliği'nden transafer olan Pektemek, 1 sezon Başakşehir'de kiralık oynarken, 7 yıl siyah-beyazlı formayı giydi.
7 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 150 maça çıkan deneyimli forvet 30 gol atarken, yaşadığı sakatlıklarla gündemden düşmedi.
Çapraz bağları kopan, ayağı ve dirseği kırılan, uyluk çekmesi, adale yırtığı gibi birçok sakatlık yaşayan 30 yaşındaki golcü futbolcu, 3 hafta sonra ligin sona ermesiyle Beşiktaş'a veda edecek.