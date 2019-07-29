Mustafa Pektemek'in yeni takımı Kasımpaşa

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul temsilcisi, uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı.

2 YILLIK İMZA

Deneyimli golcü, Kasımpaşa'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa'nın resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."