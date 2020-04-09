Mustafa Reşit Akçay: Lig iptal edilsin

19 haftada sadece 2 kez kazanan Ankaragücü'nün başına geçmesinin ardından 7 maçta 3 galibiyet elde ederek sarı-lacivertliler’e nefes aldıran Mustafa Reşit Akçay, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesini değerlendirdi.

''GEREKÇEMİZ, İNSAN SAĞLIĞI''

Liglerin bu sezon yok sayılması gerektiğini belirten Akçay, ''Bu ortamda maç, skor, kariyer veya para konuşmalı mıyız? Bence konuşmamalıyız. Kimseye bir şey yaptırmayın. Biz de antrenörlük yapmayalım. Para da vermeyin bize. Ama insanımın bir tanesi bile ölmesin. Benim önerim; lig bu sezon yok sayılsın, iptal edilsin. Bu karar da herkesi mutlu etmeyecek. Ama gerekçemiz ne? İnsan sağlığı. Oynatmak isteyenin, ihale satın alanın ve şampiyon olmak isteyenin tek derdi para. Ama biz insan sağlığını düşünüyoruz. Küme düşmeye aday bir takımın hocası olarak çok sivri konuşmak istemiyorum. 'Kendin için konuşuyorsun' derler. Çok adil olmak istiyorlarsa, eğer imkan da varsa bir sene sonra bütün olaylar bittikten sonra lig kaldığı yerden başlasın. Ancak bu yıl oynanmamış gibi seneye ligin yeniden başlaması en doğru karar olacaktır.'' ifadelerini kullandı.