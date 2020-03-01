Mustafa Yumlu: İdlib'e gitmek istiyorum

Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Denizlispor, 2-0'lık skorla kazandı.

Denizlispor, 34. dakikada Mustafa Yumlu'nun golüyle öne geçti. Malatyaspor, 45. dakikada Teenage Hadebe'nin kontrolsüz faulü ve ardından gelen kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı.

Ev sahibi ekip adına galibiyeti perçinleyen golü 75. dakikada Modou Barrow attı.

MUSTAFA YUMLU'DAN ANLAMLI MESAJ

Karşılaşmada takımını öne geçiren Mustafa Yumlu, attığı golden sonra asker selamı verdi.

Yumlu, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajda ise gözyaşlarını tutamadı.

Mustafa Yumlu'nun yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"KEFENİMLE HER ŞEYE HAZIRIM"

"Size yemin ediyorum İdlib'e gitmek için can atıyorum. Belki acemiyim, operasyona göndermeyecekler ama gerekirse kardeşlerimin botlarını temizlerim. Bu şanlı bayrak için kefenimle her şeye hazırım. Bu topraklar sahipsiz değil."

FUTBOLCULAR VE TARAFTARLARDAN MEHMETÇİK'E DESTEK

Öte yandan Yukatel Denizlisporlu futbolcular ısınma ve seremoniye üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle çıktı.

Tribünler Türk bayraklarıyla donatılırken, maçtan önce stat hoparlörlerinden kahramanlık türküleri yayınlandı.

Reklam panolarında, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırıları sonucu şehit olan askerlerin ismi ve fotoğrafları ile "Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Şehitlerin ismi ve memleketleri tek tek hoparlörden okunurken, tribünlerdeki taraftarlar "Burada" diyerek karşılık verdi.

"TÜRK MİLLETİ ORDUSUNUN YANINDA"

Tribünlerde, "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı dev pankart açıldı. Futbolcular, maça "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı. Maçın başında, şehit askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünlerde seyirciler sık sık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.