Mustafa Yumlu tartışmalı pozisyonlara isyan etti

Denizlispor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken Denizlispor cephesi iki pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

Dakikalar 56'yı gösterdiğinde kullanılan köşe vuruşunda Zanka ile mücadeleye giren Mustafa Yumlu yerde kalmasının ardından penaltı itirazında bulundu. Hakem Fırat Aydınus, pozisyonda faul olmadığı şeklinde görüş belirtti.

88. dakika oynanırken Fenerbahçe ceza sahasının biraz gerisinde yaşanan karambolde önce Muric yerde kalırken pozisyonun devamında Luiz Gustavo ile ikili mücadeleye Mustafa Yumlu kendini yerde buldu.

VAR, DEVAM DEDİ

İki futbolcunun da tedavisi için sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Denizlispor cephesi bu pozisyonda penaltı beklerken hakem Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi.

Aydınus devamında VAR ile irtibat kurdu ve oyunun kaldığı yerden devam ettirilmesini istedi.

"BU PENALTI NASIL VERİLMEZ YA?"

Maçın ardından açıklamalar yapan Mustafa Yumlu sert konuştu.

Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli futbolcu "Aynı pozisyon Fenerbahçe'ye olsa Fırat hoca penaltıyı verecek. Çekti, vurdu, çelme taktı. Daha sonra Luiz Gustavo inanılmaz müdahalesi var. Ceza sahası dışında olduğu için VAR'a bakmamış. Bazen kırmızı kart oluyor VAR'a bakıp. Bu pozisyona niye bakılmıyor? Gustavo da söyledi faul yaptığını. Biz Anadolu takımıyız diye mi, yoksa Fenerbahçe zirveden kopmasın diye mi? Bu penaltı nasıl verilmez ya? Bu kayıpta en büyük pay Fırat hocanın. Penaltıyı verse belki berabere bitecekti maç" ifadelerini kullandı.