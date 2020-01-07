Mustafa Yumlu: Trabzon şampiyon olsun

Denizlispor forması giyen başarılı savunmacı Mustafa Yumlu, Antalya kampında İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Denizlispor forması giydiğini ve sahaya çıktığı zaman duygusallığa yer olmadığını dile getiren Mustafa Yumlu, "Trabzonspor deplasmanında bunu gösterdik. Trabzonspor'u yenmek kolay bir şey değil. O maçı çok iyi oynayarak kazandık. Onlar da günlerinde değillerdi. Bazı eksiklikler vardı." şeklinde konuştu.

"KUTLAMALARA KATILACAĞIM"

Şampiyonluk favorisi olarak bordo-mavili takımı gösteren Yumlu, "Bence bu sene şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın çok üst düzey performans göstermediği bu dönemde Trabzonspor'un avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hoca değişiminin de iyi olacağını düşünüyorum. Hüseyin Hocama hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Kendisini çok seviyorum. Çok karakterli birisi ve çok da iyi bir hoca olma adayı. Allah gönlüne göre versin. Bence çok iyi bir takıma sahipler. Eksikler tabii ki olacak ama bence çok avantajlı Trabzonspor. Bu sene onlar için büyük bir fırsat. Ben çok istiyorum Trabzonspor'un şampiyon olmasını. Biz de o şampiyonlukta belki kutlamalara katılıp eşlik ederiz onlara." ifadelerini kullandı.