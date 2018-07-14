Müthiş maçta Djokovic Nadal'ı yenip finale çıktı

Wimbledon tek erkekler ana tablosunun ikinci yarı final maçında 12 numaralı seribaşı Novak Djokovic, rakibi 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ı 6-4, 3-6, 7-6, 3-6 ve 10-8’lik setlerle mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Turnuvayı daha önce kazanmış iki tenisçinin maçı, geçtiğimiz gün oynanan Kevin Anderson-John Isner yarı finalinin uzaması sebebiyle geç saatte başlamış ve setlerde durum 2-1 Djokovic lehine iken yarıda kesilerek bugüne ertelenmişti.

5 SAAT 14 DAKİKALIK DÜELLO

Bugün kaldığı yerden devam eden düelloda dördüncü seti 6-3 ile hanesine yazdıran Rafael Nadal, maçı final setine taşıdı. İki servisçinin de servislerine tutunduğu final setinde tie-break uygulanmadığı için taraflardan birinin servis kırması beklendi. Heyecan dozunun bir an olsun düşmediği muhteşem yarı finalde servisi kırmayı başaran isim Novak Djokovic oldu.

18. oyunda rakibinin servisini kıran Sırp tenisçi, 5 saat 14 dakika sonunda maçı noktalamayı başardı. Bu aynı zamanda, geçtiğimiz gün oynanan 6 saat 35 dakikalık Anderson-Isner karşılaşmasının ardından Wimbeldon tarihinin en uzun ikinci yarı final maçı olarak kayıtlara geçti. Wimbledon’da 4. olmak üzere kariyerinin 13. Grand Slam şampiyonluğunu kovayalan Novak Djokovic, finalde 8 numaralı seribaşı Kevin Anderson ile karşı karşıya gelecek.