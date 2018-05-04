Mutlu Aksu Doğan'ı Leipzig izliyor

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ın genç oyuncularından Atınç Nukan ve Galatasaraylı Bruma'yı renklerine bağlayan Alman kulüplerinden Red Bull Leipzig, sarı-kırmızılı takımdan bir ismin peşine düştü.
LEİPZİG BİR ADIM ÖNDE
Leipzig, Galatasaray'ın A takımına çıkan U19 takımının genç yeteneği Mutlu Aksu Doğan'ı takibe aldı. Leipzig'in yanı sıra İtalyan ekibi Atalanta'nın da Mutu'ya ilgisi var.
Alman ve İtalyan kulüp scoutlarının geçen hafta İstanbul'a gelerek Mutlu Aksu Doğan'ı G.Saray-Beşiktaş U19 maçında izlediği ortaya çıktı.
Galatasaray'ın yanı sıra U18 milli takımında da oynayan 18 yaşındaki genç futbolcu, sezon başında Altınordu'dan sarı-kırmızılı takıma transfer oldu.