Mykola Morozyuk'un eşi Irina Rize'yi çok sevdi

Çaykur Rizespor'a transfer olan Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, Rize'yi çok sevdi.

Irina Morozyuk, Rize Kalesi'nden paylaşım yaparak şehri ne kadar beğendiğini ifade etti.

BU GÜZELLİĞE ÇOK ŞAŞIRDIM

Irina Morozyuk paylaştığı fotoğrafta, "Bu şehrin güzelliğine gerçekten çok şaşırdım. Rize Kalesi'ndeydik, oradan şehrin ana kısmına açılan bir manzara var ve güzeldi. Bulutlu bir gökyüzü olsaydı, bulutlar ayaklarımızın altında olurdu. Küçük, kesinlikle modern bir şehir, çok canlı. Bir şey satın alabileceğiniz birçok dükkan var. Yaz aylarında çiçekler açarken bu şehrin ne kadar güzel olduğunu hayal edebiliyorum" notunu yazdı.

Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'in 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mykola Morozyuk'u devre arası transfer döneminde kadrosuna katmıştı.