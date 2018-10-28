Nabil Dirar Antalya'da tatil yapıyor

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Aatıf'la birlikte kadro dışı bırakılan Nabil Dirar, sarı-lacivertli ekibin maçı olduğu gün Antalya'dan tatil fotoğrafı paylaştı.

KADRO DIŞI KALDI, TATİL YAPIYOR

Başkan Ali Koç'un Aatıf'la Dirar'ın disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakıldıklarını açıklamasından sonra Faslı oyuncunun bu tavrı taraftarları da kızdırdı.

Özellikle sarı-lacivertli takımın bu akşam Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşma öncesinde kadro dışı olmasına rağmen takıma destek olmak yerine tatilde olması tepki çekti.

Takımdan ayrı olarak, kadro dışı kalan arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapan Dirar'ın sıkı çalışıp kendini affettirmesi gerekirken, Antalya'da tatil yapması ocak ayında ayrılmayı kafasına koyduğu şeklinde yorumlandı.