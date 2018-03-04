Dirar: Yorgun değildik, skorun bahanesi yok

Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

BU SKORUN BAHANESİ YOK

Nabil Dirar, 3-2'lik yenilgiyi değerlendirirken, "Yorgun değildik. Bu skorun bahanesi yok. Aslında pozisyonlar da ürettik. Bu akşam maç daha farklı bir skorla bitebilirdi. İlk golü duran toptan yedik. Bizim için kırıcı bir goldü. 2. yarı ne yapalım derken 2. golü kalemizde gördük. 2. yarıdaki 3. gol direncimizi tamamen kırdı ve oyandan koptuk." dedi.

KAYBEDECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK

"Artık kaybedecek bir şeyimiz yok." diyen Faslı oyuncu, "6 puan önümüzdeler. Bizi bekleyen 10 maç var. Çok büyük maçlarımız yok ama artık her maçı kazanma mecburiyetiyle sahada olmak zorundayız. Sezon başında fazlasıyla puan kaybettik." ifadelerini kullandı.