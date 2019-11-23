Nabil Dirar: Kontratımın sonuna kadar kalmak istiyorum

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, imzaladığı yeni sözleşmeden sonra sarı-lacivertli kulüpteki mutluluğunu ifade etti.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"

2017'de kulübün kapısından ilk girdiğinde büyük bir camiaya geldiğini fark ettiğini söyleyen Faslı yıldız, "Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Bu zamana kadar elimden gelenin her zaman en iyisini vermeye çalıştım. Bundan sonra da böyle devam edecek. Kontratımın sonuna kadar kulüpte kalmak istiyorum" şeklinde konuştu.

33 yaşındaki futbolcu, yeni kontrat için önce Başkan Ali Koç'a sonra da uzatma yönünde onayı nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal'a teşekkür etti.

Nabil Dirar, Fenerbahçe'de oynamanın büyük bir şeref olduğunu, taraftarlara her zaman en güçlü halini göstermek istediğini de kaydetti.