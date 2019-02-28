Nabil Dirar: Taraftarımız beni şaşırtıyor

Fenerbahçe'nin 3-0'dan geri dönerek Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı maçta performansı ile alkış alan isimlerden Nabil Dirar, FB TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"SAHTE BİR BEK OYUNCUSUYUM"

2. yarıda defansın sağına geçtiğini ancak yine de hücumcu bir kimliği olduğunu söyleyen Faslı oyuncu, "İlk yarıda kanat oynadım, çok fazla topa sahip olamadığımız bir ilk yarıydı. Basit top kayıpları yaptık. Hocamız da biliyordur. Ben hem savunma, hem hücum yapabilen bir oyuncuyum. Sadece bek oyuncusu olarak değerlendiremeyiz beni, sahte bir bek oyuncusuyum. Hocamızın da istediği buydu 2. yarıda, bu yüzden böyle bir değişiklik yaptığımızı düşünüyorum. Erken gol sonrasında fizik olarak Beşiktaş'tan daha iyi olduğumuzu gördük. Denedik, 3 gol attık, aslında 3 puanla da dönebilirdik oradan" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZIN REAKSİYONU ŞAŞIRTIYOR"

Taraftarların her zaman arkalarında olmaları ile ilgili konuşan tecrübeli oyuncu, "Taraftarlarımızın gösterdiği reaksiyon beni şaşırtıyor. Kötü bir sezon geçiriyoruz ama onlar hep arkamızdalar. Maç 2-0, 3-0 oldu ama onlar tezahüratlarına devam etti, bu nadiren görülen bir durumdur. Onları böyle görünce, biz de daha farklı sahada olmaya çalışıyoruz. Derbilerde mağlup olma hakkınız yoktur. Geri döndükten sonra onların mutluluğunu gördük ve biz de mutluluk yaşadık. 3-0'dan geri dönmek nadir bir durumdur" diye konuştu.

"FUTBOL BENİM HAYATIMI KURTARDI"

Futbolcu olduğu için çok şanslı olduğunu belirten Dirar, "Futbol benim hayatımı kurtardı, nasıl güzel bir işimiz olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Birçok insan, kaç saat nerelerde çalışıyor. Biz buraya geliyoruz ve 1,5 saat bir antrenman yapıyoruz. Spor yapıyoruz ve para kazanıyoruz, şikayet etmek için bir nedenimiz yok. Ben bu işi yaparken keyif alıyorum ve bu keyfi takım arkadaşlarıma, birlikte olduğum herkese yansıtmaya çalışıyorum" diyerek röportajı noktaladı.