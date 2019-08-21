Nabil Dirar'a kaptanlık sürprizi

Ersun Yanal'ın takım içerisinde en çok güvendiği isimlerden olan Nabil Dirar verilen her görevi yapıyor, kalitesini gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz sezonun ortasında kadro dışı bırakılan Faslı yıldız, daha sonra Yanal'ın raporuyla affedilerek geri dönmüştü.

ERSUN YANAL SONRASI ÇIKIŞA GEÇTİ

Ersun Yanal'la beraber çıkış yakalayan Dirar, performansıyla göz dolduruyor.

Mecburi nedenlerle Gazişehir önünde sol beke çekilen ve bir gole imza atan tecrübeli oyuncu, sahanın en iyilerinden oldu.

Teknik heyetle arasında çok iyi bir iletişim olan 32 yaşındaki futbolcu, takımın kaptanlarından biri olarak da belirlendi.



