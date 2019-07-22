Nabil Fekir, Real Betis ile anlaştı

Fransa Lig 1 ekiplerinden Olimpik Lyon'da forma giyen Cezayir asıllı Fransız futbolcu Nabil Fekir'in Real Betis'e imza atacağı öğrenildi.

Fransız medyasında çıkan habere göre 26 yaşındaki futbolcu Pazartesi günü Betis'e uçtu ve sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından anlaşma tamamlandı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Yeşil-beyazlıların Lyon'a Fekir için ödeyeceği rakamın 20 milyon euro + 10 milyon euro bonus olması beklenilirken, bir sonraki olası transferinde Fransız temsilcisinin %20'lik pay alacağı belirtildi.

TRANSFER SAVAŞINI BETİS KAZANDI

Haberin detaylarında aktarılanlara göre Fekir için İtalyan devleri Milan ve Napoli de devredeydi ancak Nabil Fekir, kardeşi Yassin Fekir'i de transfer etmeyi kabul eden Real Betis'i tercih etti.