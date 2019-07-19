Nabil Fekir'in yeni takımı Betis olacak

Bir dönem Liverpool'un da gözde isimlerinden olan Nabil Fekir'in yeni takımı belli oluyor.

25 MİLYON EUROYA BETİS'E

Yıldız futbolcu Lyon'a veda etme hazırlığı yapıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Lyon, oyuncuyla uzun süredir ilgilenen Real Betis ile anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki yıldız futbolcunun 25 milyon euroluk bonservis ücretiyle Real Betis'e katılacağı konuşuluyor. Kariyeri boyunca şu ana kadar yalnızca Lyon forması giyen Nabil Fekir'in kulübüyle bir yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon 39 maça çıkan Fekir, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.