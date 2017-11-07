Naby Keita'ya 415 bin euro trafik cezası

Almanya'da bu tip cezalarda kişinin gelirine göre rakam belirleniyor. 22 yaşındaki futbolcunun yıllık geliri 3 milyon Euro olduğundan her gün için 8 bin 300 Euro'dan 50 günlük cezası 415 bin Euro'ya geldi.

GELİRE GÖRE CEZE VERİLİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan RB Leipzig takımının yıldızlarından Naby Keita'ya ehliyet sahteciliğinden 415 bin Euro ceza verildi. Leipzig Bölge Mahkemesi'nin kararına göre, Gineli futbolcu bu suçu iki kez işledi. Hem 2016 hem de 2017 yılında ülkesi Gine'den alınmış ehliyetlerle Almanya'da sürücü belgesi edindi. Ancak iki yılda da sunulan belgelerin gerçek olmadığı gerekçesiyle mahkeme futbolcuya 50 günlük para cezası verdi.

Almanya'da bu tip davalarda gün başına ceza kişinin gelirine göre belirleniyor. 22 yaşındaki futbolcunun yıllık geliri net 3 milyon Euro olduğundan mahkeme gün başına 8 bin 300 Euro'dan toplam 415 bin Euro cezaya hükmetti. Ceza 90 günü aşmadığı için Keita'nın bir suç kaydı oluşmayacak.

2014 yılında da Borussia Dortmund'dan Marco Reus'a yıllardır ehliyetsiz araba kullandığı için 540 bin Euro ceza kesilmişti. Keita'nın cezayı kabul etmediği ve avukatının karar ellerine ulaşınca bir üst mahkemeye itirazda bulunacağı belirtildi.