Nacho: Pepe'yi özlüyoruz

Portekizli yıldıza övgüler yağdıran 27 yaşındaki Nacho, "Pepe'den çok şey öğrendim, onu özlüyoruz. Hepimiz biliyoruz ki takımda birçok oyuncu değişti. Ramos ile uzun yıllar oynadım. Benim aynam, kaptanım, sahada onunla oynamak daha kolay Bence şu anda Real Madrid'in merkez savunmacıya ihtiyacı yok. Jesús Vallejo kendini gösterdi. Burada oynayacak 5 oyuncuya sahibiz, rekabet zor" ifadelerini kullandı

Pepe'nin gidişinin ardından Varane ile birlikte daha fazla sorumluluk taşıdıkları sorulurken, "Sonuçta Real Madrid'i temsil ediyorsun ve iyi oynayarak kazanmak zorundasın. Hem Varane hem de ben buna hazırız, birlikte zaten çok maça çıktık.Şu anki sorumluluğum zaten Pepe'nin zamanındaki gibi. Burası Real Madrid, kazanmalısın. Deneyimimiz yok gibi bir durum söz konusu olamaz" dedi.