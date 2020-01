Naci Ünüvar, Ajax tarihine geçti

Hollanda Kupası son 16 turunda Ajax, sahasında Spakenburg'u konuk etti.

Ev sahibi ekip 7-0'lık skorla mücadeleden galip ayrılırken, 16 yaşındaki Naci Ünüvar tarihe geçti.

EN GENÇ GOL ATAN İKİNCİ FUTBOLCU

Mücadeleye sonradan dahil olan Naci, kendi yaptırdığı penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Naci, böylece Ajax'ın en genç gol atan ikinci futbolcusu oldu.

Genç yıldız adayı, daha önce verdiği bir röportajda sık sık dua ettiğini ifade etmişti.

Naci, şu ifadeleri kullanmıştı: "Etrafımdaki insanlara değer veren biriyim. Ailemle çok yakınım. Onlarla her gün konuşmazsam rahat edemem. Şu an evden çok uzaktayım ve bu nedenle onları çok özlüyorum. Ayrıca, inancım benim için çok önemli. Müslümanım ve her cuma günü mutlaka Zaandam'daki camiye giderim. Namaz bana güç veriyor. Her maçtan önce ve her maçtan sonra Allah'a dua ederim ve güçlenirim."

Naci Ünüvar, Ajax formasıyla ilk golünü attı - İZLE