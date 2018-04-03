Hollanda'nın ekol kulüplerinden Ajax'ın alt yapısında forma giyen 14 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcu Naci Ünüvar, her geçen gün artan performansı ile Hollanda'da geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Son olarak Ajax kulübünün düzenlediği ve dünyanın dört bir yanından dev takımların alt yaş kategorilerinin katıldığı turnuvanın finalinde en değerli oyuncu seçilen Naci Ünüvar, aynı zamanda Ajax U17 - Juventus U17 arasında oynanan final maçında 2 gol birden attı.

Naci Ünüvar'dan Juventus ağlarına 2 gol - İZLE

Turnuvada gösterdiği performansla yıldızlaşan 14 yaşındaki yıldız adayı, gelecek planları hakkında konuştu.

''17 YAŞIMDA ARENA'YA ÇIKMAK İSTİYORUM''

Örnek aldığı futbolcuları ve hayallerini açıklayan Türk futbolcu, ''Hala yaş grubum olan U15 takımında oynuyorum. Ama U16 ve U17 takımlarında da oynamaya başladım artık. 10 numara pozisyonunda oynamayı tercih ediyorum. Örnek aldığım iki futbolcu var. Biri Cristiano Ronaldo. Çünkü çok çalışıyor. Mentalitesi normal değil, çok güçlü. Onu izlemeyi çok seviyorum. Diğeri ise Ajax'yan Donny van de Beek. Benim pozisyonumda oynuyor ve Ajax alt yapısından yetişip A takıma kadar çıktı. Ben de çok sıkı çalışıp A takıma çıkmak istiyorum. Umarım 17 yaşımda Amsterdam Arena'da Ajax A takımı ile sahaya çıkmış olurum.'' diye konuştu.

6 kez Hollanda U15 milli takım formasını giyen yıldız adayı futbolcu, her iki ayağını da kullanabiliyor.

8 YAŞINDA AJAX'A TRANSFER OLDU

Futbola, futbolcu olan babasını henüz 2 yaşında statta izleyerek bağlanan 2003 doğumlu Naci, 4 yaşında futbola başladı. 4 sene Amsterdam'da amatör kulüplerde oynayan minik yıldız 8 yaşına geldiğinde Ajax tarafından transfer edildi ve hala aynı takımda forma giyiyor.