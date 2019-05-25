Nadal, Fransa toprak'larında tarihe geçmek istiyor

Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nı 11 kez kazanan Rafael Nadal, Avustralya Açık'taki 11 şampiyonluğuyla rekoru paylaştığı Margaret Court'u geçerek bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi olmaya çalışacak.

İlk kez 1891 yılında düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın ana tablo maçları, yarın başkent Paris'te başlayacak.

Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Roland Garros, bu yıl 26 Mayıs-9 Haziran tarihilerinde 118. kez organize edilecek.

2019 Fransa Açık'ta toplam 42 milyon 661 bin avro ödül dağıtılacak. Turnuvanın, 8 Haziran'da yapılacak tek kadınlar ve 9 Haziran'da oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 2,3 milyon avro para ödülü verilecek.

Fransa Açık'ta tüm gözler, erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın üstünde olacak. 32 yaşındaki Nadal, geçen yıl egale ettiği bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi rekorunu kırmak için korta çıkacak.

Roland Garros'yu 11 defa kazanan Nadal, bir kez daha zirveye çıkarsa Avustralyalı Margaret Court ile paylaştığı unvanı, tek başına ele geçirecek. Kadınlar tenisinin efsane ismi Court, 11'inci Avustralya Açık şampiyonluğunu kazandığı 1973'ten bu yana rekoru elinde tutuyor.

Bu yıl tek şampiyonluğunu, finalde Novak Djokovic'i yendiği Roma Açık'ta kazanan Nadal'ın final yolundaki en önemli rakibi, ana tablonun aynı yarısında yer aldığı 3 numaralı seribaşı Roger Federer veya 6 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas olacak.

2009'da şampiyonluğa ulaştığı Fransa Açık'a 2015'ten beri ilk kez katılan Federer, çeyrek finaldeki muhtemel rakibi Tsitsipas'a Avustralya Açık'ın 4. turunda kaybetmişti. Tsitsipas, Madrid Açık yarı finalinde de Nadal'ı saf dışı bırakmıştı.