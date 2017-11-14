Nadal Goffin'e yenildi ATP'den çekildi

Belçikalı rakibine üç set sonunda mağlup olan Rafael Nadal, maçın ardından ATP Finalleri'nden çekildiğini açıkladı.

Muhteşem bir oyun ortaya koyan 7 numaralı seribaşı Goffin karşısında ikinci sette 4 maç puanı çevirerek maçı final setine taşıyan Nadal, buna karşın dizindeki sakatlığın da etkisiyle mağlubiyete engel olamadı.

David Goffin de böylece kariyerinde ilk kez dünya sıralamasının zirvesindeki bir isme karşı galibiyet elde etti. Rafael Nadal ATP Finals London Maçın son bölümünde dizindeki ağrılar sebebiyle kortta hareket etmekte zorlanan 31 yaşındaki Nadal, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada sağlığını daha fazla riske etmemek adına turnuvadan çekildiğini açıkladı.

İspanyol tenisçinin yerine vatandaşı Pablo Carreno Busta turnuvaya dahil edildi. Pete Sampras Grubu'nda oynanan diğer maçta ise 6 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov, turnuvanın 4 numarası Dominic Thiem'i 6-3, 5-7 ve 7-5'lik setlerle geçerek ATP Finalleri'ndeki ilk galibiyetine ulaş