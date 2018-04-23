Nadal, Monte Carlo'da 11. kez kazandı

Monte Carlo Masters finalinde Rafael Nadal hükümdarlığı sürüyor. Sakatlığı sonrası toprak sezonunu Monaco'da açan dünya 1 numarası Nadal, finalde karşılaştığı Kei Nishikori'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek bu turnuvadaki 11. şampiyonluğunu elde etti.

NADAL'DA 11. ŞAMPİYONLUK

Maçın başında bocalayan ve üçüncü oyununda servisini kırdıran Nadal, bir sonraki oyunda dengeyi tekrar sağladıktan sonra bir daha arkasına bakmadı. İki sette de ikişer kez Nishikori'nin servisini kıran İspanyol tenisçi, 1 saat 34 dakika sonunda maça nokta koymasını bildi.

Şampiyonluk yolunda tek bir set bile kaybetmeyen Nadal'ın bileği Monte Carlo'da üç senedir bükülmüyor. 31 yaşındaki tenisçi daha önce de 2005-2012 yılları arasında üst üste sekiz sezon burada kupayı kimseye kaptırmamıştı. Bu sezonki ilk turnuva zaferine ulaşan Nadal ayrıca kariyerinin 31. Masters şampiyonluğunu elde etti ve bu alanda Novak Djokovic ile paylaştığı rekorun tek başına sahibi oldu.