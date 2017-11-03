Nadal Paris'te çeyrek finalde

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Paris Masters'ta çeyrek finale yükseldi. 2017 yılını zirvede tamamlamayı garantileyen 31 yaşındaki Nadal, son 16 turunda, dünya klasmanında 36. sırada yer alan Uruguaylı Pablo Cuevas ile karşılaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan ve 2 saat 20 dakika süren mücadeleyi 6-3, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan Nadal, adını çeyrek finale yazdırdı. Kariyerinde Paris Masters şampiyonluğu bulunmayan İspanyol sporcu, çeyrek finalde 25 yaşındaki Sırp Filip Krajinovic ile karşı karşıya gelecek.