Nadal set kaybetmeden üçüncü turda

Avustralya Açık tek erkekler ikinci turunda 1 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Rafael Nadal, dünya 52 numarası Leonardo Mayer'i 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek tur atlamayı başardı.

2 SAAT 38 DAKİKADA SONA ERDİ

Maçta ilk iki seti oldukça rahat kazanan Nadal, üçüncü sette Arjantinli rakibinin direnç göstermesi üzerine maçı noktalamakta biraz sıkıntı yaşamasına karşın bu seti de tie-break sonucuyla hanesine yazdırdı ve 2 saat 38 dakika sonunda mücadeleye nokta koydu.

Dünya 1 numarası Nadal üçüncü turda 28 numaralı seribaşı Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile karşı karşıya gelecek.