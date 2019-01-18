Nadal ve Kerber bir üst tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 2 numaralı seribaşlarından tek erkeklerde Rafael Nadal, tek kadınlarda ise Angelique Kerber üst tura çıktı. Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya beşinci gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkekler üçüncü turda 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Avustralyalı Alex de Minaur'u 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek adını üst tura yazdırdı. 6 numaralı seribaşı Marin Cilic ise 2-0 geriye düştüğü mücadelede İspanyol 26 numaralı seribaşı Fernando Verdasco'yu 3-2 mağlup ederek üst tura yükseldi.

4 saat 18 dakika süren karşılaşmada ilk iki seti 6-4 ve 6-3 kaybeden Hırvat tenisçi, sonraki setleri ise 6-1, 7-6 ve 6-3 kazandı.

22 numaralı seribaşı Roberto Bautista Agut ise 10 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov'u 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek günün sürprizlerinden birine imza attı. 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, 14 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, 20 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ve Çek Tomas Berdych de dördüncü tura çıkmayı başardı.

KEBER ZORLANMADI

Tek kadınlarda turnuvanın 2016 yılı şampiyonu 2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, Avustralyalı Kimberly Birrell'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek dördüncü tura kaldı.

Çek 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova ise İsviçreli Belinda Bencic'i 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

3 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki'nin elenmesinin ardından günün diğer sürprizini, 11 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 mağlup eden dünya 87 numarası ABD'li Amanda Anisimova gerçekleştirdi. Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens ve 15 numaralı seribaşı Ashleigh Barty de turnuvada yoluna devam etti.