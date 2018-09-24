Nadir oyuna giriyor golünü atıyor

Erkan Sözeri yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan Gençlerbirliği'nde forvet oyuncusu Nadir Çiftçi, ilginç bir istatistiğe imza attı.
Bu sezon ligde 6 maçta da forma giyen ve rakip fileleri 3 kez havalandıran Nadir Çiftçi, bu golleri oyuna girdiği veya girdikten hemen sonraki dakikada attı.
Gençlerbirliği'nin deplasmanda 2-1 kazandığı Altınordu maçının 78. dakikasında oyuna giren 26 yaşındaki oyuncu, aynı dakikada gol sevinci yaşadı. Ankara'daki 5-0 galip tamamladıkları Eskişehirspor karşılaşmasında oyuna girdiği 79. dakikada ağları sarsan Nadir Çiftçi, Ümraniyespor maçında ise 82'de sahaya adım attıktan 1 dakika sonra gol kaydetti.
Türkiye'de daha önce Kayserispor ve Eskişehirspor formaları giyen Nadir Çiftçi, Gençlerbirliği'ne sezon başında İskoç ekibi Motherwell'den transfer olmuştu.