Ensonhaber.com'a dön

Nadir oyuna giriyor golünü atıyor

Ligin 6. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Başkent ekibi, 6'da 6 yaptı ve puanını 18'e yükseltti.

Yorum Yap

Erkan Sözeri yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan Gençlerbirliği'nde forvet oyuncusu Nadir Çiftçi, ilginç bir istatistiğe imza attı.

Bu sezon ligde 6 maçta da forma giyen ve rakip fileleri 3 kez havalandıran Nadir Çiftçi, bu golleri oyuna girdiği veya girdikten hemen sonraki dakikada attı.

Gençlerbirliği'nin deplasmanda 2-1 kazandığı Altınordu maçının 78. dakikasında oyuna giren 26 yaşındaki oyuncu, aynı dakikada gol sevinci yaşadı. Ankara'daki 5-0 galip tamamladıkları Eskişehirspor karşılaşmasında oyuna girdiği 79. dakikada ağları sarsan Nadir Çiftçi, Ümraniyespor maçında ise 82'de sahaya adım attıktan 1 dakika sonra gol kaydetti.

Türkiye'de daha önce Kayserispor ve Eskişehirspor formaları giyen Nadir Çiftçi, Gençlerbirliği'ne sezon başında İskoç ekibi Motherwell'den transfer olmuştu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM