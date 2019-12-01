Nagatomo: 1 puanı değil 3 puanı hak ettik

Galatasaray'ın Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunun Yuto Nagatomo, 1 puan yerine 3 puanı hak ettikleri söyledi.

Japon oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çok zor bir maçtı, çok zor bir deplasman Trabzon deplasmanı. Formda bir Trabzonspor var ama bakıldığında sonuna dek mücadele eden bir Galatasaray vardı. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum, burada 1 puanı değil 3 puanı hak ettik.

1 PUANDAN FAZLASINI HAK ETTİK

Hafta boyu hocamız bizi Trabzonspor'a karşı neler yapabileceğimizi en iyi şekilde anlattı. Bugün bunları iyi uyguladık ama 1 puanı değil fazlasını hak ettik."