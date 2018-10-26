Nagatomo 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray’ın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor....

Bursaspor ile yapılan maçta üç oyuncusu ilk yarıda sakatlanan, Schalke karşısına önemli futbolcularından yoksun çıkan Cim-Bom’da önceki gece de Nagatomo ölümden döndü.

İkinci yarıda göğsüne gelen top sonrası nefes almakta zorlanan ve hemen oyundan çıkarılan Japon futbolcunun hastanede yapılan kontrollerinde durumunun sanılandan çok daha ciddi olduğu belirlendi.

AKCİĞERİNE TÜP TAKILDI

Milliyet'in haberine göre; Hemen hastaneye kaldırılan Nagatomo’nun büyük bir tehlike atlattığı, hayati riskinin bulunduğu belirlendi. Nefes almakta zorlanan Nagatomo’nun akciğerinin söndüğü belirtildi. Akciğerine tüp takılan Nagatomo’nun 2-3 gün daha hastanede kalacağı, uygulanacak tedavinin göğüs cerrahlarının vereceği karara göre netleşeceği belirtildi. Ancak şuan için 2-3 haftadan önce oynamasının mümkün olmadığı öğrenildi.





Sarı-kırmızılı kulüp ise Nagatomo’nun sakatlığı ile yaptığı açıklamada, “Schalke 04 maçı sırasında göğsüne gelen top sonrası, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yuto Nagatomo’nun saha kenarında yapılan ilk muayenesinde sağlık heyetimizin riskli bir durumu fark etmesinin ardından oyuncumuz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sponsor hastanemize sevk edilmiştir. Hastanede yapılan ilk değerlendirmede oyuncumuza aldığı darbeye bağlı olarak pnömotoraks (akciğer sönmesi) teşhisi konmuş olup, duruma müdahale edilerek oyuncumuzun akciğerine tüp uygulanmıştır. Durumu iyi olan ve birkaç gün hastanede takipleri devam edecek oyuncumuzla ilgili ileri bir tedavi gerekip gerekmeyeceği yapılacak değerlendirme sonrası netleşecektir” ifadelerini kullandı.