Nagatomo attı, Japonya Moğolistan'ı farkladı

NBA'in en uzun oyuncusu Fall: Tanrı beni kutsamış

1 Beşiktaş'ta Tyler Boyd krizi yaşanıyor Beşiktaş'ın, Portekiz ekibi Guiamaraes'den transfer edilen Tyler Boyd için ne kulübüne ne de futbolcuya şu ana kadar herhangi bir ödeme yapmadığı öğrenildi.

2 Merih Demiral'dan Marchisio'ya tokat gibi cevap Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Juventus'un eski futbolcusu Marchisio'ya, milli oyuncumuz Merih Demiral'dan cevap geldi. Demiral, operasyonun nedenini İngilizce bir metinle anlattı.

3 Fenerbahçe'de 3 futbolcu Denizli deplasmanında yok Fenerbahçe'de henüz tam olarak hazır olmayan Rodrigues ve Moses'ın yanı sıra fıtık ameliyatı olan Dirar, Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

4 Beşiktaş'ta başkanlığa aday olan isimler Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi'nin ardından İsmail Ünal da topladığı imzaları Divan Kurulu'na teslim etti. 4 aday başkanlık için yarışacak.

5 Fatih Terim gençlerle yakından ilgileniyor Son zamanlarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle ilk 11'de değişikliğe gidecek olan Fatih Terim; Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Taylan Antalyalı'ya şans vermeyi planlıyor.

6 Fenerbahçe, Altınordu'dan 2 oyuncu daha alacak Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Altınordu'nun iki genç yeteneği Ravil Tagir ve Burak İnce’yi listesine aldı.

7 Millilerimiz, Arnavutluk karşısında sahne alıyor A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile karşılacak. Ay-yıldızlılarda hedef, zorlu Fransa maçı öncesi 3 puan almak.

8 Mesut isterse, Amine Türkiye'ye gelmeye hazır Arsenal'de mutsuz olan Mesut Özil'i isteyen kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor. Teklif yapmaya hazırlanan sarı-lacivertli yönetime, yıldız futbolcunun eşi Amine Gülşe'den iyi haber geldi.

9 Babel: Galatasaray, Beşiktaş'tan daha büyük G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, eski takımıyla yeni takımını kıyasladı. 32 yaşındaki futbolcu, "Başarılarını ele aldığımızda G.Saray'ın daha büyük bir kulüp olduğunu görebilirsiniz" dedi.