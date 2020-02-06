Nagatomo: Hakkımdaki haberleri görmezden geliyorum

Galatasaray'da gözden çıkarılan ve son olarak sezonun ikinci yarısı için lisansı çıkarılmayan Yuto Nagatomo, kişisel Twitter adresinden açıklama yaptı.

Japon futbolcu açıklamasında, transfer dönemi boyunca doğru olmayan haberler okuduğunu ve bunlara aldırış etmediğini belirtti.

"BUNLARI GÖRMEZDEN GELİYORUM"

Nagatomo'nun sözleri şu şekilde:

"Transfer döneminden bu yana kendim hakkında bilmediğim haberler okudum. Benim hakkımda konuştuğunuz için minnettarım ama lütfen bana doğru bilgiler verin. Yuto Nagatomo dayanıklıdır ve bunları görmezden geliyorum."