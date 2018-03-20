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Nagatomo: Bizim idman Kadıköy'deki atmosferden iyiydi

Galatasaray'ın Japon sol beki Nagatomo, taraftara açık yapılan idmandaki ortamın, F.Bahçe stadındaki atmosferden çok daha iyi olduğunu söyledi.

Nagatomo: Bizim idman Kadıköy'deki atmosferden iyiydi
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Kadıköy'de oynanan derbide Galatasaray'ın en iyilerinden biri olan Nagatomo, sarı-lacivertli ekibin stadındaki atmosferin etkileyici olmadığını söyledi.

Ortamı hiç yadırgamayan Japon oyuncu kendisine sorulan, "Atmosfer nasıldı?" sorusuna, "İnter'den geliyorum. Çok Milano derbisi oynadım. Hem bizim Türk Telekom Stadı'ndaki idmanımızdaki atmosfer bence Kadıköy'dekinden çok daha renkliydi" şeklinde yanıt verdi.

"BENİ BİR KUPA BEKLİYOR"

Sarı-kırmızılı kulübe transferi hakkında da konuşan Nagatomo, "Galatasaray’da çok iyi bir ortam yakaladım. Dünya Kupası için burayı seçmem doğru bir karardı. Kendimi çok formda görüyorum. Yazın beni bir kupa bekliyor. Gerekirse kupadan sonra da transferim olabilir. Burada Galatasaray’ın durumunun netleşmesi gerekir. Ben Galatasaray’ı zora sokacak bir girişimde ve talepte bulunmayacağım. Sabırlı olacağım" diye konuştu.

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