Nagatomo: Bonservisimi Inter'den alın

Galatasaray formasıyla iyi bir görüntü çizen ve sol bekteki problemi kısa sürede çözen 31 yaşındaki futbolcu, kulüp yetkilileriyle bir görüşme yaptı.

Japon oyuncu, "Galatasaray’da kalmak ve hizmet etmek istiyorum. Hocamın bana yaklaşımı çok iyi. Burada adeta yeniden doğdum. Futbol oynarken büyük keyif alıyorum. Galatasaray’ın büyüklüğünü kısa sürede anladım. Taraftar, stat ve İstanbul beni buraya bağladı. Bu nedenle bonservisimi alın" diyerek harekete geçilmesini istedi.

Teknik direktör Fatih Terim'in performansından çok memnun olduğu tecrübeli futbolcu için sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Inter’in kapısını çalması bekleniyor.

2.5 MİLYON EURO

Nagatomo'yu 750 bin euroya kiralayan Cim-Bom, şampiyon olması halinde Inter'e 250 bin euro daha verecek. Japon futbolcu ise yarım sezon için 850 bin euroya imza atmıştı. Yine şampiyonluk durumunda bu rakam 1 milyon euroya kadar çıkacak.

Galatasaray, Nagatomo’nun bonservisi için 2.5 milyon euronun üzerinde bir rakam teklif etmeyecek. Japon futbolcunun Inter’le 1 yıl daha sözleşmesinin bulunması ve yine Inter’in bu futbolcuyu gözden çıkarması, pazarlıkta Galatasaray’ın elini güçlendirecek.