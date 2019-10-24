Nagatomo, çizgi film karakteri oluyor

Ülkesinin Avrupa futbolundaki en önemli temsilcileri arasında gösterilen 33 yaşındaki Yuto Nagatomo, 1990'lı yılların popüler çizgi filmi Kaptan Tsubasa'nın yeni bölümüne konuk olacak.
KENDİ KARAKTERİNİ SESLENDİRECEK
3 Kasım tarihinde "FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi!" adlı televizyon programında yayınlanacak olan özel bölümde boy gösterecek olan deneyimli savunmacının, 5 numaralı formayı giyeceği ve kendi karakterinin seslendirmesini de üstleneceği öğrenildi.
Dünyayı kasıp kavuran çizgi film, Türkiye'de ilk kez 1994 yılında yayın hayatına girmişti.