Nagatomo, çizgi film karakteri oluyor

Galatasaraylı Belhanda'nın, Real Madrid maçında kendisini ıslıklayan taraftara "O… ç…, hepinizin a... k..." dediği ortaya çıkmıştı. Faslı futbolcu, sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı.

Son olarak 15 Eylül'de maç yöneten Mete Kalkavan'ın Beşiktaş-Galatasaray derbisine atanması, kritik maç öncesi tartışmalara neden oldu.

Galatasaray'da tam 24 gündür takımla birlikte antrenmana çıkmayan (bireysel çalışan) Radamel Falcao'nun sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması, kafalarda soru işareti bıraktı.

Rıza Kayaalp, Askeri Olimpiyat Oyunları finalinde Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi mağlup ederek şampiyon oldu.

Arsenal'ın yıldız futbolcusu Mesut Özil, hocası Emery ile tartıştıktan sonra, Twitter hesabından "Beni güldürüyorsun" şeklinde bir tweet attı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Genk-Liverpool maçı için bilet alan iki İngiliz taraftar, Belçika'nın Genk şehri yerine Gent'e gidince karşılaşmayı kaçırdı.

1 Monaco doktorunun Falcao için verdiği son rapor Galatasaray'da tam 24 gündür takımla birlikte antrenmana çıkmayan (bireysel çalışan) Radamel Falcao'nun sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması, kafalarda soru işareti bıraktı.

2 Rıza Kayaalp şampiyon oldu Rıza Kayaalp, Askeri Olimpiyat Oyunları finalinde Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi mağlup ederek şampiyon oldu.

3 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları sona ererken Barcelona'nın yıldız oyuncusu Messi, Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir ilke imza attı.

4 Derbi öncesi sakat futbolcuların son durumu Bu akşam Braga'yı, pazar günü ise Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta, sakat futbolcuların çokluğu teknik heyetin canını sıkıyor.

5 Belhanda'nın ettiği küfürler Galatasaraylı Belhanda'nın, Real Madrid maçında kendisini ıslıklayan taraftara "O… ç…, hepinizin a... k..." dediği ortaya çıkmıştı. Faslı futbolcu, sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı.

6 Ahmet Nur Çebi, Karius'u göndermek istiyor Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, Karius'un devre arasında takımdan gönderilmesini istedi. Çebi, eski kaleci Fabri'yi geri getirmeyi planlıyor.

7 Sporcuların ücretlerinden alınacak vergiler artırıldı Vergi sistemine ilişkin yeni düzenlemenin, ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. En üst liglerdeki sporcuların gelir vergisi oranı yüzde 15'ten, yüzde 20'ye çıkarıldı.

8 Fenerbahçe, Fatlind Azizi’yi kadrosuna kattı Fenerbahçe, Bursaspor'da forma giyen 19 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Fatlind Azizi’yi transfer etti.

9 Mesut ile Emery idmanda tartıştı Arsenal'ın yıldız futbolcusu Mesut Özil, hocası Emery ile tartıştıktan sonra, Twitter hesabından "Beni güldürüyorsun" şeklinde bir tweet attı.