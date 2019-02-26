Nagatomo: Çok acı çektim ama mutluyum

Galatasaray'ın Japon yıldızı Nagatomo, kritik Akhisar galibiyetini Japon basınına değerlendirdi.

Tecrübeli sol bek, "Bizim için dramatik bir zafer oldu. Şu an rahatlamış hissediyorum. Portekiz'den uzak bir deplasmandan geldik. Fizik gücü açısından oldukça zordu. Bu maçta acı çektim ama 3 puan kazandığımız için mutluyum. Maç içinde sakatlandım. O şekilde de mücadele edebileceğim kadar verdim ve 90 dakikayı tamamlamayı başardım" diye konuştu.

Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim'in, başarılı oyuncuyu gösterdiği başarılı performanstan dolayı tebrik ettiği öğrenildi.