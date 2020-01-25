Nagatomo, Emre Mor ve Jimmy Durmaz kadroya alınmadı

Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı.
Bugün şehre gidecek olan sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu belli oldu.
Cezalı olan Marcao'nun yanı sıra Nzonzi, Nagatomo, Emre Mor ve Jimmy Durmaz kafilede yer almadı.
Kadroda yer alan isimler:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Mario Lemina