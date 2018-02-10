Nagatomo: Eskiden Galatasaray'ı tutuyordum

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Galatasaray'ı ziyaret etti. Ehara, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo ile bir araya geldi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Ehara, İstanbul'da çok sayıda Japon'un yaşadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da 1400 kadar Japon oturuyor. Ben, bütün Japonları temsil ederek Nagatomo'ya tebriklerimi iletmek için ve bundan sonra onun için elimizden geleni yapacağımızın mesajını vermek için geldim. Dünyaca ünlü Nagatomo, Galatasaray'a geldi, bu çok güzel bir şey. Galatasaray'da çok başarılı olmasını istiyor ve ümit ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin futbol dünyasında da çok etkileyici bir sonuç çıkartabileceğine inanıyorum."





GALATASARAY'I TUTUYORDUM

Yuto Nagatomo ise Ehara'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben eskiden Galatasaray'ı çok seviyor ve tutuyordum. Şimdi bu değerli takıma transfer oldum. Bu takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray için elimden geleni yapıp, katkıda bulunmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.