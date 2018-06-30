Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

1 Nagatomo Galatasaray'da Galatasaray Kulübü, Nagatomo'nun bonservisinin 2.5 milyon euro karşılığında İnter'den alındığını açıkladı.

2 F.Bahçeli taraftarlar kombinelere hücum etti Fenerbahçe'de taraftarlar, bu sene takımı yalnız bırakmayacak. Kombine satışlarının şimdiden 17 bini bulduğu öğrenildi.

3 Fatih Terim, Tolga Ciğerci'yi sildi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ağrılarını bahane ederek idmana katılmayan Tolga Ciğeri'nin biletini kesti.

4 Şenol Güneş: Transfer yapacak paramız yok Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, mali kriz nedeniyle transfer yapamadıklarını söyledi. Güneş, "Transfer yavaş gitmiyor, para yok" dedi.

5 Cocu'dan Elif'e özel ilgi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman tarafından U21'e yollanan Elif Elmas'la yakından ilgileniyor.

6 Mesut Özil: Elenmek beni çok yaraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için Alman taraftarlardan tepki gören Mesut Özil, #SayNoToRacism etiketiyle Twitter'dan bir açıklama yaptı.

7 Dünya Kupası'nda günün maçları (30 Haziran) Dünya Kupası'nda son 16 turunun ilk maçları bugün oynanacak. Fransa ile Arjantin maçının galibi, Portekiz-Uruguay karşılaşmasının kazananıyla karşılaşacak.

8 UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray açıklaması UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray ile ilgili verilen tekrar inceleme kararı için konuştu ve rutin bir işlem olduğunu belirtti.

9 Ramil Guliyev'den altın madalya 18. Akdeniz Oyunları'nda 200 metre finalinde piste çıkan Milli atletimiz Ramil Guliyev 20.17'lik derecesiyle 35 yıllık oyunlar rekorunu kırarak altın madalya kazandı.