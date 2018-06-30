Nagatomo Galatasaray'da

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, İtalya'ya giderek Interli yöneticilerle bir araya gelmiş ve Nagatomo'nun bonservisinin alınması için görüşmeler gerçekleştirmişti.
BONSERVİSİ 2.5 MİLYON EURO
Galatasaray Kulübü, Yuto Nagatomo için Inter'e 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini KAP'a bildirdi.
31 yaşındaki isimle iki sezonluk anlaşma imzalanırken, Japon futbolcuya sezon başına 2 milyon euro maaş verilecek.
Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan ve 3 asist yapan Japon futbolcu, kısa sürede taraftarın sevgilisi olmayı başarmıştı.
Dünya Kupası'nda H Grubu'nu ikinci sırada bitirerek bir üst tura yükselen Japonya, Belçika ile karşı karşıya gelecek.