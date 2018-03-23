Nagatomo: G.Saray'da sudaki balık kadar rahatım

Galatasaray’ın Inter’den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisinin alınması gündemde olan Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı ekip ve Türkiye’deki yeni yaşantısıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Japonya Milli Takımı kampında konuşan deneyimli futbolcu, Galatasaray’da mutlu olduğunu söyledi, “Sudaki balık kadar rahatım” dedi.

Naggatomo, “İtalya’daki 7.5 yıllık tecrübemin çok faydalarını görüyorum. İtalya’da oyunun savunma yönünü yapmam isteniyordu ve defansı öğrendim. Şimdi Türkiye’de daha çok atak kısmını oynuyorum. Çünkü Fatih Terim hücumcu kanat beke önem veriyor. Defansif ve ofansif yanlarımı bir dengede yürütmeye çalışıyorum. Bu şekilde oynuyor olmaktan keyif alıyorum” dedi.

ÇABUK UYUM SAĞLADIM

Japon futbolcu şöyle devam etti: “Türkiye’ye gelirken biraz endişem vardı. Çünkü sadece İtalya’yı biliyordum, yeni bir ülkeye adapte olabilip olamayacağımdan emin değildim. Ancak düşündüğümden çok daha fazla rahat ettim ve çabuk uyum sağladım. Sudaki balık kadar rahatım."

Galatasaray’a geldiği için pişman olmadığını, beklediğinden iyi bir ortam bulduğunu belirten 31 yaşındaki sol bek, “Türkiye çok güzel, insanlar kibar, zaman zaman çay içiyorum. İyi ki Galatasaray’a gitmişim” diye konuştu.