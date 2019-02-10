Nagatomo hakeme küfür ederken yakalandı

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmaya Nagatomo'nun küfürü damga vurdu.
Yaşanan bir pozisyon sonrası hakemin kararını beğenmeyen Japon sol bekin Ümit Öztürk'e küfür ettiği görüldü.
SOLDADO OYUNDAN ATILMIŞTI
F... off derken kameralara yakalanan Japon futbolcuya herhangi bir kart verilmemesi Fenerbahçelileri çıldırttı.
Kayserispor maçında aynı küfürü eden Soldado'nun kırmızı kart gördüğünü belirten sarı-lacivertli taraftarlar, hakemlerin çifte standart uyguladığını söyledi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)