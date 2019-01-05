Nagatomo ilk 3 haftayı kaçırabilir

Afrika Uluslar Kupası yıllar boyu Avrupa’daki kulüplerin korkulu rüyası oldu. Çünkü dev turnuva kış aylarında düzenleniyor ve takvimi kıtanın liglerinin takvimiyle çakışıyordu.

Milli takımlarına giden bir çok oyuncu, kulüplerinin liglerdeki maçlarını kaçırıyordu. Afrika Uluslar Kupası artık yaz aylarına alındı ve bu dert bitti. Ancak bu sefer karşımıza Asya Kupası çıktı. Kıtanın en iyi milli takımlarının karşı karşıya geleceği dev organizasyon bugün başlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, yaklaşık 1 ay boyunca sürecek.

Turnuva bugün başlıyor 1 Şubat’taki final maçıyla sona erecek Asya Kupası’na, futbol hayatlarını Türkiye’de sürdüren futbolcular da gidecek. Galatasaraylı oyuncu Yuto Nagatomo bunlardan bir tanesi… Japonya’nın grup aşamasındaki maçları 9 Ocak’ta başlıyor ve 17 Ocak’ta sona eriyor. Özbekistan, Umman ve Türkmenistan ile karşı karşıya gelecek Japonların grup aşamasında elenmesine pek şans verilmiyor.

Final 1 Şubat’ta Abu Dabi’de İkinci tur maçlarının 20 Ocak, çeyrek finalin 24 Ocak, yarı finalin 28 Ocak’ta oynanacağı turnuvada Japonya finale kadar çıkması durumunda Nagatomo, Galatasaray’ın üç maçını kaçırma durumuyla karşı karşıya kalacak. Final maçı 1 Şubat’ta yerel saatle 18.00’de Abu Dabi’deki Zayed Stadyumu’nda oynanacak. Alanya, Göztepe ve Ankaragücü maçları Turnuvanın favorilerinden bir tanesi olan Japonya’yı en çok zorlayacak takımlar Avustralya, Güney Kore ve İran olarak gösteriliyor.

Galatasaray’ın sezonun ikinci yarısının ilk haftasında oynayacağı Ankaragücü, ikinci haftadaki Göztepe deplasmanı ve üçüncü haftadaki Alanyaspor maçlarında deneyimli futbolcu forma giyemeyecek.