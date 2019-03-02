Nagatomo kadroya alınmadı

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda, Erzurum'a gidecek olan kafilede yer alacak isimler belli oldu.
Sakatlıkları geçen Diagne ile Linnes kadroda yer alırken, Japon sol bek Nagatomo Erzurum'a götürülmedi.
Galatasaray’ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.