Nagatomo kadroya alınmadı

Dangal'a konu olan güreşçi Edirne'de kamp yapıyor

1 Ankaragücü'nden açıklama: Bu bir kaza değil Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yaptı. Akyüz, "Anlatılanlara göre bu bir kaza değil" dedi.

2 Galatasaray Tarkan ve Taylan'ın peşinde Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan G.Saray yönetimi, Kasımpaşalı Tarkan ile Erzurumsporlu Taylan'ı listesine aldı.

3 Fenerbahçe'den Sinan ve Gökhan atağı Fenerbahçe yönetimi, G.Saray'da istenmeyen adam ilan edilen Sinan Gümüş ile Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre'yi gündemine aldı.

4 Ljajic ve Karius'ta son durum Fikret Orman, "Ljajic önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta kalacak gibi gözüküyor" diyerek Boşnak asıllı Sırp yıldızı takımda tutacaklarını söyledi. Karius'un durumu ise Fabri'ye bağlı.

5 Otobüse çarpan arabanın şoförü alkollü çıktı Ankaragücülü taraftarları taşıyan otobüs, Antalya deplasmanından dönerken kaza yaptı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüse çarpan arabayı kullanan şoförün alkollü olduğu tespit edildi.

6 Fatih Terim: Bizi durduramayacaklar Fatih Terim, Erzurumspor ile oynayacakları maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Terim, "Bizi durduramayacaklar. Kazanacağınıza inanıyorum" diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı.

7 Fikret Orman: Yolları daha da erken ayırabiliriz Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Şenol Güneş gitmek isterse sezon sonunu beklemeden yolları ayırabiliriz" dedi. Eğer erken bir ayrılık olursa takımı lig bitimine kadar Guti'nin çalıştırması bekleniyor.

8 Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı Antalya'dan dönen Ankaragücülü taraftarları taşıyan otobüs, Afyonkarahisar yakınlarında devrildi. Kazada, iki taraftar hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.

9 Ersun Yanal: Kadıköy'de gelenek devam edecek Ç.Rizespor maçıyla başlayarak 4 maçlık seri yapmaları gerektiğini söyleyen Ersun Yanal, daha sonra Galatasaray'ı yenerek 20 yıllık geleneği sürdüreceklerini iddia etti.