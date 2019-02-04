Nagatomo: Kagawa'dan olağanüstü başlangıç

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların 6-2'lik üstünlüğüyle sona eren mücadeleye yeni transfer Kagawa damgasını vurdu.

Topla ilk buluşmasında rakip fileleri havalandıran Japon yıldız, 1 dakika sonra kazanılan serbest vuruşta da meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

Maçın yıldızı olan Kagawa'yı tebrik edenlerden biri de G.Saray'da oynayan vatandaşı Nagatomo'ydu.

"BİZE DE ÖĞRET"

Japon sol bek, "Bay Kagawa. 3 dakikada 2 gol. Olağanüstü, şok edici bir başlangıç. Böyle bir frikik golü hayatımda hiç görmedim. Böyle bir vuruş tekniğin varsa, lütfen saklama ve bize de öğret" dedi.