Nagatomo rakip olarak Barcelona'yı istiyor

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a Ocak ayında transfer olan ve yarım sezonda sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Nagatomo, geldiği günden itibaren Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi.

Tecrübeli futbolu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği rakipleri de açıkladı.

BURAYA GELMEMİN 2 SEBEBİ VARDI

Nagatomo'nun açıklaması şu şekilde:

"İnter'de uzun süre oynadım ve Galatasaray'a geri dönmek istiyordum. Bu görüşümü Inter yöneticileri ile de paylaştım. Pazarlık sürecinde benim de desteğim oldu. Buraya gelmemin 2 sebebi vardı. Biri camianın büyüklüğü, diğeri de Fatih hocamız. Fatih hocanın sadece benimle değil, herkesle baba - oğul iletişimi var."





ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BARÇA'YI İSTİYORUM

"Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Inter ile karşılaşmak isterim. İstanbul mu, Milano mu derseniz, İstanbul derim. Çok kısa zamanda bir Türk oldum."