Galatasaray'ın yıllardır en sorunlu olduğu bölgelerin başında sol bek geliyor. Sezon başında alınan Latovlevici'nin de çare olamadığı mevkiye sarı-kırmızılı ekip devre arasında tam isabet bir transfer yaptı.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK ROL OYNADI

Tudor'un isteği doğrultusunda sezon başında Karabükspor'dan alınan ve taraftarın büyük tepki gösterdiği Latovlevici'den formayı alan Nagatomo, takıma büyük katkı yaptı.

Nagatomo samuray dansı yaptı - İZLE

Hatta Japon futbolcunun performansı geçtiğimiz yaz sarı-kırmızılı taraftarların en çok beklediği isim olan Asamoah'ı da unutturdu. Fatih Terim'in istediği üzerine Galatasaray yönetimi, Nagatomo'nun Inter'den alınması için çalışmalara başladı.

KUTLAMALARDA SAMURAY DANSI

Kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Nagatomo, kendi kültürüne yakışır bir sevinç gösterisi yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğu kutladı gecede isminin anons edilmesiyle sahneye çıkan Nagatomo, samuray dansı yaptı.