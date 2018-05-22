Nagatomo, Serdar Aziz hakkında İnter'e rapor verdi

Galatasaray ile Inter arasında sıcak transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sneijder, Melo, Telles, Nagatomo sürecinin ardından bu kez de Serdar Aziz konusunda önemli bir karar çıkabilir.

NAGATOMO ARACI OLDU

İtalyanların A Milli oyuncu için temaslarını duyururken, Inter'den devre arası kiralık olarak gelen Nagatomo'nun da bu transferde aracı olduğu belirlendi.

Interli yetkililerin, sezon içinde yakından takip ettikleri Serdar Aziz'in, Japon oyuncuları Nagatomo'ya sordukları, başarılı sol bek oyuncusunun da olumlu rapor verdiği öğrenildi. Serdar'ın özelliklerini detaylı olarak aktaran Nagatomo, Galatasaray'da en beğendiği Türk ismin de Serdar olduğunu bildirdi.

"ÇOK KUVVETLİ BİR FUTBOLCU"

Japon futbolcu "Serdar Aziz'i beğeniyorum. Çok kuvvetli ve bire bir mücadelelerde son derece etkili" yorumunda bulundu. Bu sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 1 gol atıp 1 de asist yaptı