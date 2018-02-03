Nagatomo sezon sonunda İnter'e dönecek

Galatasaray'da transferin son gününde alınan Nagatomo'nun sezon sonunda İnter'e döneceği açıklandı.

İNTER'E DÖNECEK

Transfer sürecini aktaran Nagatomo’nun menajeri, “Harika bir kulüpten ayrıldı ancak Inter ile eşdeğer büyüklükte bir takıma yani Galatasaray’a geldi. Nagatomo şu an mutlu ve yeni takımıyla lig şampiyonluğu kazanmak istiyor” dedi.

Inter’e geri döneceklerini de belirten Japon menajer, “Bu kiralık anlaşması 5 aylık... Daha sonra Inter’e döneceğiz. Sezon sonunda Inter ile oturup konuşacağız ve son durumu değerlendireceğiz” diye konuştu. Galatasaray transferinin nedenini de anlatan Roberto Tukuda, “Inter’de Spaletti’nin farklı fikirleri vardı. Dünya Kupası’na kadar da Nagatomo’nun düzenli oynaması gerekiyor. Zaten Galatasaray’da düzenli oynamayı bekliyor” yorumunu yaptı.

ASAMOAH'LA PRENSİPTE ANLAŞILDI

Sarı-kırmızılı kulübün, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Asamoah'la prensipte anlaştığı öğrenildi.

Aslan, Nagatomo'dan 5 aylığına yararlanıp gelecek sezon Asamoah'la yoluna devam edecek.