Nagatomo takımdan ayrı çalıştı

1 Courtois Real Madrid'de Real Madrid, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'i kadrosuna kattığını açıkladı.

2 Bayern Münih rakibine acımadı Bayern Münih, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Amatör Lig ekiplerinden Rottach-Egern'i 20-2 mağlup etti.

3 Şenol Güneş'ten transfer açıklaması Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, LASK Linz ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada yönetimin transfer ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

4 Mustafa Cengiz Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin gidebilecekleri yere kadar ilerlemek olduğunu söyledi.

5 Cüneyt Çakır Süper Kupa maçındaki kararı hakkında konuştu Süper Kupa maçında Rodrigues'in yerde kaldığı pozisyona sarı kart verdiği için eleştirilen Cüneyt Çakır, pozisyon hakkında açıklamada bulundu.

6 Benfica-Fenerbahçe maçı Portekiz basınında Portekiz basını, 1-0'lık galibiyetin yeterli olmadığını, tur için Kadıköy'de acı çekeceklerini yazdı.

7 Kulüpler yayıncı kuruluştan ne kadar kazanıyor Futboldaki en büyük gelir kaynaklarından biri olan yayıncı kuruluş beIN SPORTS, bu sezon kulüplerimize toplam 1 milyar 710 milyon lira dağıtacak.

8 Dünyanın en pahalı kalecisi Kepa oldu Chelsea, Athletic Bilbao kalecisi Kepa Arrizabalaga'yı 80 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

9 Galatasaray'da 2 isim daha yolcu Carasso, Eray İşcan, Hakan Balta, Koray Günter, Umut Gündoğan, Latovlevici ve Yasin Öztekin ile yollarını ayıran G.Saray yönetimi, Terim'in isteği üzerine Tolga ve Carole'ü de satma kararı aldı.