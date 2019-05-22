Nagatomo: Türkler çok iyi ve sıcak insanlar

Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, sarı - kırmızılı ekibin şampiyonluğunu TRT Spor'a değerlendirdi.

Nagatomo, teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi ve Kagawa için önemli ifadeler kullandı.

Nagatomo'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"TÜM TAKIM ELİNDEN GELENİ YAPTI"

"Geçen sene, sadece 6 ay takımla birlikte olmam nedeniyle üzgündüm. Ancak bu sezonun tamamında Galatasaray'la birlikte yer aldım. Şampiyonlukla ilgili duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarım, şampiyonluk için elinden geleni yaptı. Bütün takımı tebrik ediyorum. Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'nde başarısız bir sezon geçirdik ama gelecek yıl daha iyi bir performans göstermek istiyoruz."

"FATİH TERİM'İ HERKES BİLİYOR"

"Fatih Terim'in harika bir insan olduğunu herkes biliyor bunu benim söylememe gerek yok."

"KAGAWA İLE SÜREKLİ GÖRÜŞÜYORUZ"

"Kagawa çok iyi ve kaliteli bir futbolcu. Aynı zamanda da çok iyi bir dostum. Onunla sürekli görüşüyoruz."

"TÜRKLER ÇOK SICAK İNSANLAR"

"Türkler'in çok iyi ve sıcak insanlar olduğunu düşünüyorum. Türkiye çok güzel bir ülke."